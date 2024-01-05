Названа возможная причина авиакатастрофы в аэропорту Токио

Диспетчеры аэропорта Ханеда в Токио могли не заметить мигающие датчики, указывающие, что самолет японской береговой охраны вышел на взлетно-посадочную полосу перед столкновением с идущим на посадку авиалайнером, сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на источник. Там пояснили, что служебный борт отличается маленькими размерами, поэтому его огни могли слиться с другими огнями на ВПП.

В момент катастрофы система мониторинга взлетно-посадочной полосы работала исправно, но авиадиспетчеры, по всей видимости, не заметили мигающий индикатор, сообщил источник, близкий к министерству транспорта, — отметил собеседник издания.

Ранее в Сети появились кадры с борта самолета авиакомпании Japan Airlines, который загорелся во время приземления в аэропорту Токио после того, как столкнулся в небе с самолетом береговой охраны Японии. Салон Airbus A350 заволокло дымом, а люди начали паниковать. Из горящего лайнера были эвакуированы более 360 пассажиров, никто не погиб и не пострадал. Все благополучно спустились с борта по эвакуационному трапу.

Пять из шести членов экипажа военно-транспортного самолета DHC-8 береговой охраны Японии погибли. Выжившим оказался пилот самолета, его состояние оценивается как крайне тяжелое.