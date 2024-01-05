В Белгороде объявили угрозу ракетной опасности

"В Белгороде есть угроза ракетной опасности. Просим всех покинуть открытые участки улицы, выйти из своих автомобилей и вернуться в свои дома. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. В случае получения сигнала "ракетная опасность" спуститься в укрытия", - говорится в сообщении.