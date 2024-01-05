Землетрясение в Японии нанесло ущерб АЭС «Сика»

После нескольких землетрясений 1 января в Японии пострадало энергооборудование на атомной электростанции «Сика». Об этом сообщает всемирная служба японской общественной медиаорганизации.

В первый день 2024 года прошло мощное землетрясение в Японии, которое унесло жизни 62 человек, пишет RT. Из-за подземных толчков в Японии и в восточных регионах России была объявлена угроза цунами. Уже 2 января в японской префектуре Исикава снова произошло землетрясение.