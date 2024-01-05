Во время спектакля в московском театре прорвало трубу с кипятком

Во время спектакля «Щелкунчик» от Императорского русского балета в московском Театре Луны произошёл прорыв трубы с кипятком. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что прорыв трубы произошёл на третьем этаже через 40 минут после начала постановки. Согласно предварительным данным, трубы могли не выдержать резкого похолодания в столице.

После происшествия в театре объявили эвакуацию — постановку отменили, а зрителей и артистов срочно вывели из здания. Всего было эвакуировано 360 человек. При этом источник сообщает, что в результате инцидента никто не пострадал.