Выбросившего дочь в окно россиянина отправили в СИЗО

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал местного жителя, который выбросил годовалую дочь из окна пятого этажа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Мужчину обвиняют в убийстве ребенка. Как отмечает URA.RU, подсудимый признать вину отказался.

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Суд арестовал обвиняемого в убийстве ребенка на ул. Посадской. <...> Органами предварительного расследования мужчина обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п.«в», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Судом мера пресечения избрана в виде содержания под стражей на срок два месяца, по 2 марта 2024 года включительно, — говорится в сообщении.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как девочка оказалась в сугробе под окнами дома, подсудимый ответил: «Сам в шоке. Я этого не делал». Также он проходит обвиняемым по делу о грабеже. Что стало поводом, не уточняется.