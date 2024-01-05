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Россиянин подавился рыбной костью в новогоднюю ночь и проходил с ней несколько дней

В Долгопрудном хирурги спасли мужчину, который в новогоднюю ночь подавился рыбной костью, но не придал этому значения. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В Подмосковье врачи спасли мужчину, который подавился рыбной костью
© РИА Новости

Россиянин отмечал Новый год и во время застолья поперхнулся рыбной костью, мужчина не придал этому значения и несколько ней проходил с инородным телом в горле.

Спустя несколько дней он начал испытывать сильные боли и обратился за медицинской помощью. Хирурги с помощью эндоскопических инструментов извлекли кость из горла, инородное тело могло продвинуться дальше в дыхательные пути.

Мужчина госпитализирован в больницу Долгопрудного и остается под наблюдением врачей.

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