Баржа с удобрениями затонула в Дунае

Баржа Lola 5, шедшая под флагом ФРГ и несущая одну тысячу тонн азотных удобрений на борту, врезалась в мост на границе Сербии и Хорватии, после чего затонула в Дунае. Об этом сообщили в сербских СМИ.

© Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Инцидент произошел в 2:00 по московскому времени: следовавший из австрийского города Линц в сербское Смедерево буксир Antonia толкал две баржи с азотными удобрениями. Одна из барж ударила в опору моста на речной границе Сербии и Хорватии, близ городов Бачка-Паланка Сербии и Илок Хорватии.

«В результате столкновения с мостом баржа Lola 5 получила пробоину и затонула, пострадавших при этом не было. Движение по мосту приостановлено. Буксир Antonia находится в речном порту Бачка-Паланка», - сообщил замминистра строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Предраг Петрович.