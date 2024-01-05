Энергокабель между Финляндией и Эстонией вышел из строя

"Звено постоянного тока EstLink 1 между Финляндией и Эстонией было отключено от сети 5 января 2024 года в 11:17 (12:17 мск). На момент отключения мощность, передаваемая по соединению из Эстонии в Финляндию, составляла 50 МВт", - говорится в сообщении на сайте Fingrid.