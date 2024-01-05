Прокуратура Подмосковья начала проверку после перебоев с подачей тепла

Прокуратура начала проверку из-за перебоев в предоставлении подачи электроэнергии, тепла и водоснабжения в Московской области. Об этом надзорное ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что организована проверка исполнения жилищного законодательства в предоставлении коммунальных услуг на территории региона.

По информации ведомства, городским и районным прокурорам в рамках надзорных мероприятий поручили оценить деятельность ресурсоснабжающих организаций. Уточняется, что в адрес руководителей данных компаний внесены представления, также рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Кроме того, прокуратура контролирует сроки проведения работ по восстановлению подачи электроэнергии, тепла и водоснабжения жителям многоквартирных домов. Также ведомство проверит начисления потребителям платы за ресурсы в соответствии с полученным объемом.

При этом в ведомстве не уточнили, где именно возникли перебои и сколько человек они затронули.