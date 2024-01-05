На складе аэропорта Перми нашли гранату

В Перми сотрудники аэропорта Большое Савино нашли на складе гранату. Об этом пишет Mash в Telegram.

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Как стало известно, изначально предмет, похожий очертаниями на гранату Ф-1 заметили при проверке посылок через интроскоп. Экспертиза установила, что это муляж. Однако на дне отправления обнаружили настоящий боеприпас для подствольного гранатомета ВОГ-25, а также патрон с пробитым капсюлем.

По информации издания, сейчас объекты проверяются на взрывоопасность. Склад аэропорта временно не работает.