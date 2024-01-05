Столичные полицейские задержали подозреваемого в грабеже

Предварительно установлено, что злоумышленник около подъезда дома на Братской улице подошел сзади к двум женщинам и вырвал из рук одной из них сумку, в которой находились денежные средства в размере 25 тысяч рублей, мобильные телефоны и документы. От рывка женщины упали на землю, а злоумышленник с похищенным скрылся. Потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию.