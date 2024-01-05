Россиянин устроил дебош в храме

В Новокуйбышевске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который ворвался в храм и устроил погром, агрессивный прихожанин затеял драку и сломал подсвечники. Об этом сообщает Управление Росгвардии Самарской области.

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Сообщение о дебоше в одном из храмов Новокуйбышевска поступило от священнослужителя, он сообщил, что в церковь вошел мужчина и начал вести себя неадекватно. Прихожанин затеял драку, нецензурно выражался и сломал несколько подсвечников.