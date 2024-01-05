В Твери прохожие спасли замерзавшего на улице ребенка

В Твери случайные прохожие не дали замерзнуть на улице маленькому ребенку, которого пьяный отец вывел на прогулку без обуви и шапки. Об этом сообщается в группе "Осторожно, Тверь" во "ВКонтакте".

© Осторожно: Тверь/VK

Инцидент произошел 1 января, полураздетого маленького мальчика заметили жители одного из тверских микрорайонов, с ребенком прогуливался нетрезвый отец, на мальчике не было головного убора и ботинок.

Неравнодушные горожане забрали замерзавшего ребенка у пьяного родителя, вызвали полицию и скорую помощь. Медики осмотрели мальчика, отогрели и до приезда полиции смотрели с ним мультфильмы, после ребенка доставили в больницу.