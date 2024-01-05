Разорвавшиеся в Белгороде снаряды имели поражающие элементы

Выпущенные по Белгороду снаряды Вооруженных сил Украины были начинены поражающими элементами для нанесения максимального урона, сообщает LIFE.ru. По его информации, на одной из улиц после прилета РСЗО «Ольха» нашли покореженные куски металла в радиусе 200 метров.

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Как передает издание, в результате украинской атаки в ночь на 5 января в некоторых квартирах жилых домов и автомобилях были выбиты стекла. В общей сложности ВСУ запустили по Белгороду 10 снарядов.

Мэр Белгорода Вячеслав Гладков ранее сообщил, что в ходе ночного обстрела города пострадали два человека. Один мужчина получил осколочное ранение предплечья, ему уже провели операцию. У второго пострадавшего осколочное ранение голени. По словам главы города, в результате атаки также повреждены более 30 автомобилей.