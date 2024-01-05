Двое подростков погибли при пожаре в Подмосковье

Две девочки 15 и 14 лет погибли в результате пожара в частном доме в Московской области, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. По предварительным данным, причиной возгорания стала вспышка газовоздушной смеси.

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Пожар произошел ночью 4 января в СНТ «Лесное-2» Богородского городского округа на улице 6-я Восточная. На место происшествия были оперативно направлены пожарные подразделения.

На месте пожара были обнаружены тела двух несовершеннолетних детей (девочки 2008 года рождения и 2009 года рождения), — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в доме вместе с девочками находился дедушка одной из них. Ночью он обнаружил неисправность в отопительном приборе и попытался своими силами его отремонтировать. В процессе ремонта вспыхнула газовоздушная смесь и начался пожар.