В Башкирии при пожаре погибли три человека

В селе Николаевка Благовещенского района при пожаре в жилом доме погибли три человека.

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Как сообщили в пресс-службе госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила в Центр обработки вызовов Системы-112 утром. На место выехали сотрудники ГУ МЧС по РБ.

Во время тушения пожара, охватившего бревенчатый дом на площади 30 квадратных метров, огнеборцы вначале нашли тела двух человек. Предположительно, один из них мужчина 1960 года рождения, второй - на три года младше. Позже был обнаружен третий погибший, личность которого устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по РБ, расследование пожара проводит дознаватель МЧС России. Кроме того, на ЧП выехал эксперт испытательной пожарной лаборатории.