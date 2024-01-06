Cамолет потерял часть фюзеляжа вместе с иллюминатором во время полета

В Соединённых Штатах пассажирский самолёт потерял часть фюзеляжа вместе с иллюминатором во время полёта.

Об этом пишет AP.

Отмечается, что большая дыра образовалась рядом с пассажирскими сиденьями на высоте около 5 тыс. м.

Борт Alaska Airlines совершал рейс из Портленда в Онтарио.

В салоне было 174 пассажира и шесть членов экипажа, данных о пострадавших не поступало.