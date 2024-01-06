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В США самолёт потерял часть фюзеляжа вместе с иллюминатором во время полёта

В Соединённых Штатах пассажирский самолёт потерял часть фюзеляжа вместе с иллюминатором во время полёта.

Cамолет потерял часть фюзеляжа вместе с иллюминатором во время полета
© РИА Новости

Об этом пишет AP.

Отмечается, что большая дыра образовалась рядом с пассажирскими сиденьями на высоте около 5 тыс. м.

Борт Alaska Airlines совершал рейс из Портленда в Онтарио.

В салоне было 174 пассажира и шесть членов экипажа, данных о пострадавших не поступало.

Ранее в США потерпел крушение стратегический бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer, он разбился во время приземления в штате Южная Дакота. По данным ABC, четыре члена экипажа благополучно катапультировались.

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