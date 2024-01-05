Названы сроки восстановления подачи тепла в Подольске

Власти Подольска рассчитывают восстановить подачу тепла в дома горожан на Весенней улице после аварии на теплотрассе уже вечером 5 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Григорий Артамонов. "

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В 21:00 планируем полностью запустить работу котельной ЗАО "КСПЗ", — написал градоначальник.

По словам Артамонова, в настоящее время специалисты продолжают ремонт и готовят к работе дополнительный котел. Он также рассказал, что в гимназии имени Подольских курсантов на улице Революции и в ДК "Машиностроитель" на улице Ленина организовали пункты обогрева, добраться до которых можно на автобусе от ДК им. 1 Мая.

До этого Артамонов сообщил, что после прорыва теплотрассы отдельное внимание уделяется состоянию с теплоснабжением в ОСП N 5 Подольской областной клинической больницы, куда будут доставлены десять тепловых пушек.