Число погибших при землетрясениях в Японии возросло до 91

Число погибших при землетрясениях, которые продолжаются в Японии пятый день, возросло до 91. Об этом свидетельствуют данные региональных властей.

Экстренные службы также не могут установить местонахождение 179 человек. По последним данным, в результате землетрясений и их последствий более 250 жителей получили травмы различной степени тяжести. В зоне стихийного бедствия продолжается спасательно-поисковая операция, в которой задействованы Силы самообороны Японии. Спасатели 4 января обнаружили живой пожилую женщину, которая провела под завалами более 72 часов.