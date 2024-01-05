У дома Блинкена прошли протесты в поддержку Палестины

Сотрудники правоохранительных органов округа Арлингтон в США подтвердили, что утром 4 января у дома главы Госдепа Энтони Блинкена прошла акция протеста, никаких задержаний произведено не было, сообщает РИА Новости .

Незадолго до этого в соцсетях появились видеокадры, на которых видно, как группа пропалестинских активистов дежурила у дома дипломата. На видеозаписи видно, когда его служебная машина проехала мимо них, демонстранты облили ее красной краской, имитирующей кровь. При этом протестующие кричали «Позор тебе».