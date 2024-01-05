У дома Блинкена прошли протесты в поддержку Палестины
Сотрудники правоохранительных органов округа Арлингтон в США подтвердили, что утром 4 января у дома главы Госдепа Энтони Блинкена прошла акция протеста, никаких задержаний произведено не было, сообщает РИА Новости.
Незадолго до этого в соцсетях появились видеокадры, на которых видно, как группа пропалестинских активистов дежурила у дома дипломата. На видеозаписи видно, когда его служебная машина проехала мимо них, демонстранты облили ее красной краской, имитирующей кровь. При этом протестующие кричали «Позор тебе».
Акция протеста длилась около 90 минут. Полицейские прибыли на место для обеспечения общественной безопасности. Никаких арестов произведено не было.
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