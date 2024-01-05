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Над Белгородской областью уничтожили 10 ракет РСЗО «Ольха»

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

Над Белгородской областью уничтожили 10 ракет РСЗО «Ольха»
© Volodymyr Strumkovskiy / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Ранее в Белгороде объявили ракетную опасность.

Как рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, ракеты РСЗО «Ольха» очень легко перехватить. По его словам, они представляют собой модернизированный «Град».

«Когда они летят, полет дозвуковой, не сверхзвуковой, так что они очень хорошо видны на радиолокационной станции», — сказал эксперт.

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2 января по городу были запущены тактические ракеты «Точка-У». Силами ПВО удалось сбить девять воздушных целей на подлете к областной столице.

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