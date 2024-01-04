В Днепропетровской области повреждены два предприятия после взрывов
Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что два предприятия, находящиеся в Никопольском районе региона, повреждены после взрывов.
Об этом он написал в Telegram.
«Повреждены частное и промышленное предприятия... Зацепило линии электропередачи и газопроводы», — указал Лысак.
При этом он не стал уточнять, какие конкретно предприятия оказались повреждены.
Ранее в Миргороде и Полтаве Полтавской области Украины произошли взрывы.