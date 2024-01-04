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В Днепропетровской области повреждены два предприятия после взрывов

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что два предприятия, находящиеся в Никопольском районе региона, повреждены после взрывов.

В Днепропетровской области повреждены два предприятия после взрывов
© globallookpress.com

Об этом он написал в Telegram.

«Повреждены частное и промышленное предприятия... Зацепило линии электропередачи и газопроводы», — указал Лысак.

При этом он не стал уточнять, какие конкретно предприятия оказались повреждены.

Ранее в Миргороде и Полтаве Полтавской области Украины произошли взрывы.

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Сергей Лысак