В Днепропетровской области повреждены два предприятия после взрывов

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что два предприятия, находящиеся в Никопольском районе региона, повреждены после взрывов.

Об этом он написал в Telegram.

«Повреждены частное и промышленное предприятия... Зацепило линии электропередачи и газопроводы», — указал Лысак.

При этом он не стал уточнять, какие конкретно предприятия оказались повреждены.