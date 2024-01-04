Двоих ярославских подростков обвинили в подготовке теракта у здания военного суда. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Двое подростков в возрасте 15 и 16 лет были задержаны. По данным следствия, 1 января подростки приехали на улицу Карла Либнехта, чтобы осмотреть здание суда и определить пути отхода, а 2 января они купили горючую жидкость, баллончики с газом, газовую горелку и другое оборудование для подрыва, после чего были задержаны.

Известно, что один из подростков вел переписку с «неустановленными лицами, находящимися на территории Украины». Мера пресечения им пока не избрана.

До этого Минобороны РФ сообщило об уничтожении представителей ГУР и ВСУ, планировавших атаку по Белгороду. По данным ведомства, они находились в гостиничном комплексе «Харьков Палас».