Движение поездов под Челябинском восстановлено

Уральская транспортная прокуратура заявила о возобновлении железнодорожного сообщения на участке Южно-Уральской железной дороги. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

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В прокуратуре рассказали, что причиной остановки поездов стала неисправность буксового узла колесной пары вагона грузового поезда №2807 на перегоне Кунашак — Муслюмова. В результате произошла задержка в движении шести поездов.

Отмечается, что на место происшествия выехал челябинский транспортный прокурор. Был организован оперативный штаб Южно-Уральской железной дороги, а также налажено взаимодействие с ответственными подразделениями Свердловской железной дороги.

«Движение пассажирских поездов восстановлено в 17 часов 43 минуты местного времени», — говорится в сообщении ведомства.

По факту остановки движения поездов Челябинская транспортная прокуратура проводит проверку.