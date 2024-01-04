Экскаватор наехал на мину под Белгородом

"В Краснояружском районе есть пострадавший. По предварительной информации, близ села Демидовка экскаватор наехал на мину. В результате подрыва осколочные ранения лица и контузию получил рабочий. Бригадой скорой медицинской помощи он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он.