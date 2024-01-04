В Турции задержали 56 разыскиваемых Интерполом лиц

Турецкая полиция провела рейды с задержанием 56 человек, в отношении которых были выданы уведомления Интерпола. Как сообщил глава МВД Турции Али Ерликая на своей странице в X (ранее Twitter), задержанные были внесены в так называемый красный бюллетень Интерпола, а в отношении некоторых из них было выдано предупреждение о срочной поимке.