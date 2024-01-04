Студента-инвалида избили до смерти под Краснодаром

В Краснодарском крае избили до смерти 17-летнего студента колледжа, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник знакомый с ситуацией. По словам собеседника телеканала, погибший юноша был инвалидом.

Трагедия произошла в станице северской. Тело молодого человека было обнаружено на одной из улиц. Предполагается, что причиной смерти стала субдуральная гематома головного мозга, образовавшаяся из-за удара.

Окровавленное тело 17-летнего студента нашли вечером 1 января рядом с магазином на улице Ильской. На лице зафиксировано множество повреждений, — сказал источник канала.

В избиении студента подозревается его ровесник. По предварительным данным, между молодыми людьми возник конфликт, который закончился дракой. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.