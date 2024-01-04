Развожаев: один человек пострадал из-за падения обломков в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что осколок от выпущенной ВСУ воздушной цели попал в дом. Согласно предварительной информации, один человек пострадал.

Он рассказал в своём Telegram-канале, что российские военнослужащие проводят работу по ликвидации большого числа разнообразных воздушных целей.

«Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот», — добавил Развожаев.

По его словам, спасательные службы уже отправились на место. Губернатор призвал севастопольцев оставаться в укрытиях.