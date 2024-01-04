«Сидим без условий»: пассажирка описала ситуацию в поезде под Челябинском
Поезд Адлер – Нижневартовск стоит на перегоне около станции Муслюмово в Челябинской области, в нем отсутствуют элементарные условия, сообщила «Газета.Ru» пассажирка. Девушка отметила, что отопление в вагоны стали подавать только после составленной претензии в РЖД, при этом в некоторых вагонах нет света и отключены розетки, еду и воду в поезде не предоставляют, не все туалеты работают.
Ситуация критичная, нас не выпускают, ничего не говорят, поддержка РЖД не помогает. Перезвонили на горячую линию, нам предлагают единственный вариант — снова составлять письмо о поддержке и все. Это единственное, что они могут нам предложить, — пояснила она.
4 января представительство Южно-Уральской железной дороги сообщило о задержке шести пассажирских поездов. Речь идет о поездах № 346 Адлер — Нижневартовск, № 332 Уфа — Новый Уренгой, № 331 Новый Уренгой — Уфа, № 122 Оренбург — Екатеринбург, № 146 Челябинск — Санкт-Петербург. Кроме того, в железнодорожную пробку попала пригородная электричка Челябинск — Каменск-Уральский.
Состав Адлер – Нижневартовск застрял между станциями из-за поломки локомотива. Также сообщалось, что во время устранения поломки в поездах отключали отопление, из-за чего пассажиры подвергались угрозе переохлаждения