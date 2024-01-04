«Сидим без условий»: пассажирка описала ситуацию в поезде под Челябинском

Поезд Адлер – Нижневартовск стоит на перегоне около станции Муслюмово в Челябинской области, в нем отсутствуют элементарные условия, сообщила «Газета.Ru» пассажирка. Девушка отметила, что отопление в вагоны стали подавать только после составленной претензии в РЖД, при этом в некоторых вагонах нет света и отключены розетки, еду и воду в поезде не предоставляют, не все туалеты работают.