СК возбудил дело после конфликта со стрельбой в Тюмени

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено СУ СК по Тюменской области после конфликта с применением травматического пистолета в Тюмени. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"По данному факту следственными органами СУ СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Принимаются меры к розыску остальных участников происшествия", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах.