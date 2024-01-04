В Петербурге мошенники похитили у пенсионера 5,5 млн рублей

Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам 5,5 млн рублей за несколько дней общения
В Петербурге мужчина перевел мошенникам 5,5 миллионов рублей. Об этом сообщает "Фонтанка".
Инцидент произошел за два дня до Нового года. Аферисты связались с 69-летним пострадавшим с помощью домашнего телефона и представились сотрудниками Центробанка.
Злоумышленники общались с петербуржцем пять дней. В результате пенсионер перевел на "безопасный счет" более пяти миллионов рублей. О том, были эти деньги взяты в кредит или оказались его личными накоплениями, не сообщается.
На данный момент мошенников ищут. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
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