В Петербурге мошенники похитили у пенсионера 5,5 млн рублей

В Петербурге мужчина перевел мошенникам 5,5 миллионов рублей. Об этом сообщает "Фонтанка".

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Инцидент произошел за два дня до Нового года. Аферисты связались с 69-летним пострадавшим с помощью домашнего телефона и представились сотрудниками Центробанка.

Злоумышленники общались с петербуржцем пять дней. В результате пенсионер перевел на "безопасный счет" более пяти миллионов рублей. О том, были эти деньги взяты в кредит или оказались его личными накоплениями, не сообщается.