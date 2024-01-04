В ряде кварталов на северо-востоке Москвы восстановлено энергоснабжение

Энергетики восстановили энергоснабжение в ряде кварталов на северо-востоке Москвы, нарушенного из-за технологического инцидента на подстанции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию "МЭС Центра" (входит в "Россети").

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Отмечается, что подача электричества большей части абонентов была восстановлена в течение полутора часов. Их запитали по резервным схемам, в том числе используя резервные источники электроснабжения.

"Восстановлено электроснабжение потребителей, которые были обесточены утром в нескольких кварталах СВАО Москвы в результате технологичного нарушения на подстанции", - говорится в сообщении компании "МЭС Центра".

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что отопление в нескольких районах СВАО после пожара на подстанции частично восстановлено.