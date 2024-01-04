Жители поселка Чурилово в Челябинской области пожаловались на массовое отравление после покупки суши и роллов. Об этом они рассказали в соцсетях.

© В российском регионе жители поселка пожаловались на массовое отравление суши

Как выяснилось, десяткам местных жителей пришлось встречать Новый год с диареей. Все они подозревают, что отравились роллами, которые заказывали в филиале "СушиПицца74" на улице Зальцмана.

По словам одной из пострадавших от японской кухни, 31 декабря ее семья заказала в данном заведении суши. И уже через несколько часов после того, как родственники съели заказ, они слегли с температурой, рвотой и диареей. К ним приехал дежурный врач, который диагностировал пищевую токсикоинфекцию.

Об инциденте женщина рассказала в местной группе во "Вконтакте". На ее сообщение откликнулось не менее 15 человек. Все они рассказали, что тоже заказывали роллы в заведении и в итоге слегли целыми семьями.

В самой компании заверили журналистов, что очень ценят своих гостей, поэтому уверены в качестве продуктов. Они пообещали, что выплатят компенсацию тем, кто оформлял у них заказ 31 декабря и обратился с жалобами. Сейчас в "СушиПицца74" проводят внутреннюю проверку. Тем не менее филиал на Зальцмана сейчас закрыт.