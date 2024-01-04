Украинца задержали за подготовку теракта в Мелитополе

Российские силовики в Мелитополе задержали украинца, который готовил теракт против представителя Министерства внутренних дел (МВД), сообщается на Росгвардии.

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По данным ведомства, исходя из неприязни к российской власти 31-летний мужчина вступил в сотрудничество с Главным управлением разведки (ГУР) Украины. Ранее он обучался минно-взрывному делу, а недавно получил компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Его задержали сотрудники Росгвардии и ФСБ.

«Мощность взрывчатого вещества составила около килограмма в тротиловом эквиваленте. Задержанный ожидает суда», — говорится в сообщении.