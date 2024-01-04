Собянин прокомментировал аварию на подстанции в Москве
В Москве создан оперативный штаб, который занимается восстановлением электро- и теплоснабжения в домах, пострадавших от пожара на подстанции. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.
Напомним, утром 4 января на северо-востоке столицы загорелась подстанция. Из-за этого было нарушено электроснабжение нескольких домов.
"Экстренные службы оперативно справились с ликвидацией возгорания, - рассказал Собянин. - Часть зданий была переведена на резервную схему энергоснабжения".
Жителям затронутых аварией домов, добавил мэр, оказывается вся необходимая помощь.