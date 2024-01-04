Семнадцатилетняя москвичка арестована по обвинению в убийстве дочери

Мать малолетней девочки арестована по обвинению в убийстве дочери, тело которой было обнаружено на балконе квартиры. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Заключена под стражу мать малолетней девочки, тело которой обнаружено на балконе квартиры. Матери ребенка предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Вину она признала, против заключения под стражу возражала», – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, вечером 31 декабря 2023 года, обвиняемая, находясь совместно со своей малолетней дочерью 2022 года рождения в ванной комнате квартиры в проезде Карамзина, взяла рукой голову девочки, умышленно окунула ее в воду и удерживала в таком положении около 1 минуты. Затем обвиняемая, поняв, что ее малолетняя дочь не подает признаков жизни, достала ее из воды, перенесла тело на кровать в комнату, где, осознавая, что малолетняя умерла, переложила ее в коляску, которая впоследствии была перемещена на балкон.

В СК также добавили, что в рамках предварительного следствия ей будет назначена и проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.