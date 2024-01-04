Морской беспилотник нашли на базе отдыха в Крыму

Telegram-канал Baza сообщил, что морской беспилотник обнаружили на побережье в Крыму. По информации канала, на борту безэкипажного плавательного средства может быть 500 кг взрывчатки. Министерство обороны РФ и местные власти эту информацию пока не комментировали.

Как передает канал, дрон нашли на территории базы отдыха «Уют», расположенной недалеко от города Саки. Baza пишет, что место, где обнаружили беспилотник, оцеплено, в настоящее время там работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Черном море обнаружили бекэкипажный катер Военно-морских сил Украины, который следовал в направлении Крымского полуострова. Обнаруженную цель уничтожили патрульным катером Черноморского флота. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, украинский БЭК ликвидировали в трех километрах от Севастопольской бухты.