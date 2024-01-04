Мужчину задержали за избиение знакомого в центре Москвы

Полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровья знакомому в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

«На ул. Краснопрудная злоумышленник совместно с соучастником, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подвергли жесткому избиению своего приятеля. В результате нанесения фигурантами множественных ударов ногами здоровью 46-летнего мужчины причинен тяжкий вред. Он госпитализирован», – говорится в сообщении.

Уточняется, что одному из фигурантов предъявлено обвинение по чп. 3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц»). На время следствия он заключен под стражу, его соучастник разыскивается.