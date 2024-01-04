$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

В Петербурге таксист едва не убил пассажира

В Санкт-Петербурге водитель такси избил и ударил ножом пассажира.

В Петербурге таксист едва не убил пассажира
© РИА Новости

36-летний петербуржец возвращался домой к жене от гостей на такси, но во время поездки у него произошел конфликт с водителем.

"Водитель избил пассажира, а затем ударил ножом в лицо и руку", – пишет РЕН ТВ.

Жена пострадавшего мужчины сообщила о случившемся в полицию. Пострадавшего мужчину увезли в больницу на скорой.

Ранее "Свободная Пресса" писала, что в метро столицы Японии городе Токио женщина достала нож и напала на пассажиров. Известно о четырех пострадавших в результате инцидента.

Происшествия