В Петербурге таксист едва не убил пассажира

В Санкт-Петербурге водитель такси избил и ударил ножом пассажира.

36-летний петербуржец возвращался домой к жене от гостей на такси, но во время поездки у него произошел конфликт с водителем.

"Водитель избил пассажира, а затем ударил ножом в лицо и руку", – пишет РЕН ТВ.

Жена пострадавшего мужчины сообщила о случившемся в полицию. Пострадавшего мужчину увезли в больницу на скорой.