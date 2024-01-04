Двое погибли при падении автобуса в воронку в Казахстане

В результате падения в воронку в Казахстане погибло два человека. Их тела нашли и вытаскивают из ямы. Об этом в четверг, 4 января, рассказали в РЦШ ПВАСС.

Инцидент произошел в Павлодарской области в ночь с 3 на 4 января. Автобус, в салоне которого находилось четверо рабочих, попал в обвал, когда ехал на место работ в шахту.

— На настоящий момент аварийно-спасательные работы продолжаются. Проводится горизонтальная растяжка, для вертикального спуска вниз. С прискорбием сообщаем, что силами спасателей ДЧС в песке обнаружены тела двух наших погибших товарищей. Ведется работа по подъему их на поверхность, — следует из публикации.

Сейчас также продолжаются поиски транспортного средства.

26 декабря спасатели из Архангельска пришли на помощь сотрудникам скорой помощи, которых вызвал машинист башенного крана. Мужчина не смог спуститься с высоты сорока шести метров.