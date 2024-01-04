В Белгороде назвали сроки завершения работ по обезвреживанию боеприпасов

"Восстановлено 400 квадратных метров, чуть более 3 000 квадратных метров предстоит еще выполнить работ по замене окон. В двух квартирах, которые наиболее пострадали, начались уже внутренние отделочные работы. Начались работы по восстановлению кровель, которые были повреждены в результате обстрелов", — написал Гладков.