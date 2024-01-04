Городские службы ликвидируют последствия пожара на подстанции в Москве
Городские службы ликвидируют последствия пожара на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы, сообщило Городское хозяйство Москвы.
Сейчас ведётся переключение отдельных потребителей районов Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково на резервную схему энергоснабжения.
«Большая часть домов переведена на резервную схему. Ещё порядка 40 домов в соответствии с технологическим графиком будут переключены в ближайшие полтора-два часа», — говорится в сообщении.