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Городские службы ликвидируют последствия пожара на подстанции в Москве

Городские службы ликвидируют последствия пожара на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы, сообщило Городское хозяйство Москвы.

Городские службы ликвидируют последствия пожара на подстанции в Москве
© РИА Новости

Сейчас ведётся переключение отдельных потребителей районов Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково на резервную схему энергоснабжения.

«Большая часть домов переведена на резервную схему. Ещё порядка 40 домов в соответствии с технологическим графиком будут переключены в ближайшие полтора-два часа», — говорится в сообщении.

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