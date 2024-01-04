В Харькове произошли взрывы после ударов ВС РФ

Ранее глава Липецкой сельской военной администрации региона Алексей Слабченко рассказал, что прогремели пять взрывов в Харьковской области, повреждена промышленная зона.

В свою очередь Синегубов написал в Telegram-канале, что в Харькове произошел взрыв. По информации украинского телеканала «Суспильне» («Общественное»), в городе раздалось несколько взрывов.

Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту.