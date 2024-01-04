Пожар на подстанции в Москве ликвидирован

Открытое горение на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы ликвидировано, сообщили NEWS.ru в столичном главке МЧС. По данным ведомства, в результате пожара никто не пострадал.

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В 08:52 ликвидировано открытое горение. Огнеборцы ведут работы по полной ликвидации возгорания. Сведений о пострадавших не поступало, — сказали в ведомстве.

В МЧС добавили, что в настоящее время ведется переключение отдельных потребителей на резервную схему энергоснабжения. В пресс-службе городского хозяйства Москвы уточнили, что без света остаются порядка 40 домов. Их переключение на резервную схему будет осуществлено в ближайшие полтора-два часа.

Как сообщалось ранее, речь идет о подстанции, расположенной в Высоковольтном проезде. Из-за высокой температуры произошло оплавление вентилируемого фасада подстанции. Пожар привел к отключению света и отопления в столичных районах Алтуфьево, Бибирево и Отрадное.