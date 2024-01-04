300 пассажиров застряли в «Ласточке», следовавшей из Нижнего Новгорода
300 пассажиров застряли в ласточке «Нижний Новгород — Москва». В поезде отключилось электричество и тепло. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. 3 января ласточка, следовавшая из Нижнего Новгорода в Москву, остановилась во Владимирской области. В вагонах пропали электричество и свет. По словам очевидцев, пассажиров попросили перейти в первые три вагона. По предварительным данным, ЧП могло случиться из-за обледенения контактов.
Происшествием заинтересовалась Владимирская транспортная прокуратура.
«По предварительным данным 03 декабря 2024 года в вечернее время во Владимирской области произошла задержка движения пассажирского поезда № 707 «Ласточка» сообщением Нижний Новгород — Москва по технической причине. Поезд останавливался на станциях Второво и Петушки. Общее время задержки составило около одного часа, после чего поезд продолжил движение по маршруту и прибыл на станцию назначения», — рассказали во Владимирской транспортной прокуратуре.
Следователи проведут проверку о безопасности движения ЖД транспорта и соблюдения прав пассажиров.
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