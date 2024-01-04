300 пассажиров застряли в «Ласточке», следовавшей из Нижнего Новгорода

«По предварительным данным 03 декабря 2024 года в вечернее время во Владимирской области произошла задержка движения пассажирского поезда № 707 «Ласточка» сообщением Нижний Новгород — Москва по технической причине. Поезд останавливался на станциях Второво и Петушки. Общее время задержки составило около одного часа, после чего поезд продолжил движение по маршруту и прибыл на станцию назначения», — рассказали во Владимирской транспортной прокуратуре.