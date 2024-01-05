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Склад горит в Сочи на площади 100 квадратных метров – МЧС

Складское помещение загорелось в Сочи на площади 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Склад горит в Сочи на площади 100 квадратных метров
©  123RF/tayo76

Пожар вспыхнул на улице Тимирязева. На месте работает группа спасателей. К ликвидации возгорания привлекли 63 специалиста и 22 единицы техники. Позже огонь уже локализовали на 560 квадратных метрах.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели в Подмосковье двух мужчин от отравления угарным газом. Еще двух женщин госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

До этого СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели мальчика и девочки в результате пожара в центре столицы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, двое детей скончались от отравления угарным газом.

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