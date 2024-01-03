Иностранец облил себя горючей жидкостью возле посольства РФ в Праге

Мужчина облил себя горючей жидкостью возле посольства РФ в Праге и держал в руках зажигалку. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу чешской полиции, его задержали и передали врачам.

Первыми об инциденте сообщили правоохранительные органы. В публикации полиции Чехии в соцсети X говорилось, что неизвестный держал в руке зажигалку и отказывался идти на контакт. На место событий направили переговорщика, а после туда прибыли и пожарные, которые выдали правоохранителям огнетушители и противопожарное одеяло.