В Латвии задержали подозреваемого в шпионаже россиянина

В Латвии 20 декабря задержали гражданина РФ по обвинению в сборе и передаче российской разведке информации о критически важной инфраструктуре и военных объектах, говорится на сайте Службы государственной безопасности республики. Уголовное дело было возбуждено по статье о шпионаже. Имя задержанного не называется.

Информация, полученная в ходе расследования СГБ, показала, что это лицо собирало и передавало российской разведке и службе безопасности информацию о критически важной инфраструктуре и военных объектах в Латвии, — говорится в публикации.

В декабре суд в Польше признал виновными 14 граждан РФ, Украины и Белоруссии в «шпионаже» в пользу России, а также подготовке диверсий. Имена обвиняемых не назывались. Польские правоохранители утверждали, что некоторые из приговоренных якобы действовали в составе «организованной преступной группы». Перед судом предстали один россиянин, три белоруса и украинцы. Приговор по делу о «российской шпионской сети», как его назвали в местной прессе, огласили во вторник, 19 декабря.