В США у мечети ранили имама

Имам Хасан Шариф получил тяжелые ранения в результате стрельбы близ мечети в американском Ньюарке (штат Нью-Джерси), сообщила телекомпания NBC. Полиция проводит расследование происшествия.

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Отмечается, что стрельба произошла у мечети Масджид Мухаммад около 06:15 по местному времени (14:15 мск). Очевидец утверждает, что священнослужитель был госпитализирован и находится в крайне тяжелом состоянии.

21 декабря в Праге 24-летний Дэвид Козак открыл огонь по студентам и сотрудникам учебного заведения, погибли свыше 15 человек, еще 24 человека пострадали. Мэр чешской столицы Богуслав Свобода заявил, что стрелок покончил с собой. Власти считают, что произошедшее в Праге «никак не связано с международным терроризмом». Президент страны Петр Павел выразил соболезнования близким погибших.