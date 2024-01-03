Под Челябинском задержали четвертого подозреваемого в нападении на участника СВО

Задержан четвертый подозреваемый в нападении на участника СВО в Челябинской области 1 января 2024 года. Об этом сообщили в СУ СК по Челябинской области.

«В Челябинской области задержан еще один фигурант уголовного дела о совершении хулиганских действий в отношении местных жителей, а также избрана мера пресечения обвиняемым», - говорится в сообщении.

Отмечается, что четвертому подозреваемому 21 год. Он уже был судим. В суд будет направлено ходатайство о заключении его под стражу.